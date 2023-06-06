İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Elazığ’da hakkında 10 kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da hakkında 10 kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan A.G.'nin Malatya'dan Elazığ'a geleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine zanlı, JASAT ve Kömürhan Jandarma Karakol Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.


Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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