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Elazığ'da 107 bin çiçek toprakla buluştu

Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 100 bin adet lale ile 7 bin 500 adet sümbül soğanını toprakla buluşturdu.


Elazığ Belediyesi, bahar ayları ile birlikte kentin estetiğine değer kazandıracak lale ve sümbül dikim çalışmalarını tamamladı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, şehrin ana arterlerindeki refüj ve kavşaklar başta olmak üzere park, bahçe ve yeşil alanlarda 100 bin adet lale ile 7 bin 500 adet sümbül soğanının dikimini gerçekleştirildi.


Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Kent estetiğine değer kazandıran çalışmalarımız kapsamında park ve yeşil alanlar ile ana arterlerde yer alan kavşak ve refüjlerde 100 bin adet lale ile 7 bin 500 adet sümbül soğanının dikimi gerçekleştirdik. Şehrimiz baharı rengarenk lale ve sümbüllerle karşılayacak. Kent estetiğine değer kazandıracak çalışmalarımız mevsim koşullarına uygun çiçek ve bitkilendirme çalışmalarıyla devam edecektir" denildi.

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