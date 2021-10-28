Elazığ'da 107 kulübe spor malzemesi yardımı

Elazığ'da faaliyet gösteren 107 amatör spor kulübüne İl Özel İdaresi tarafından malzeme yardımı yapıldı.

Geleneksel hale getirilen amatör kulüplere malzeme yardımı bu yıl da renkli görüntülerle gerçekleşti. İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan bütçeyle Elazığ'da faaliyet gösteren 107 amatör spor kulübüne malzeme yardımı yapıldı. İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde gerçekleşen törene Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, spor taban birliklerinin temsilcileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Malzeme töreninde ilk olarak konuşan Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, geleneksel hale getirilen malzeme yardımlarının amatör kulüpler için önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kendi Elazığ ASKF Başkanlığı döneminde başlatılan yardım kampanyasının önemine değinerek her zaman Elazığ sporuna destek olacaklarını belirtti. Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ise Elazığ sporuna sürekli destek olacaklarını ifade ederek, tüm sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ve plaket töreni gerçekleştirilerek kulüplere malzeme dağıtımı yapıldı.