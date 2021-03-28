Elazığ'da “11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Müsabakaları”

Elazığ'da yüzme alanında “11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Müsabakaları” başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, gençlerin sporla tanıştırılması ve spora kazandırılması adına federasyonlarla iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, “ 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Müsabakaları” Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Kapalı Yüzme havuzunda start aldı. 2 gün sürecek olan ve 51 sporcunun katıldığı müsabakalarda Serbest, Kelebek, Sırtüstü ve Kurbağalama olarak 4 kategoride yarışan gençlerin 1. vize yarışlarından sonra 2. vize yarışlarına katılacağı ardından grup müsabakaları için yarışlara katılmaya hak kazanacağı kaydedildi.

2 gün süreyle 4 branşta yarışların devam ettiğin aktaran İl Müdürü Abdulsamet Eren,”Tabi yarışmalarımız kıyasıya mücadeleyle geçiyor. Çocuklarımız Pandemi nedeniyle bir ara antrenmanlarından ve yarışmalarından uzak kalmışlardı ama performans sporcularımızın antrenmanları devam ediyordu. Onları bundan sonraki süreçte de hazırlamaya devam edeceğiz. Olimpik yüzme havuzumuzda bazı projelerimiz de devam etmektedir.Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı himayesinde “ Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi “ kapsamında 4bin 500 civarında çocuğumuza yüzme öğrettik, tabi bunlarda devam edecek. Yine bir çok Kurum ve STK işbirliğiyle olimpik yüzme havuzumuzda antrenmanlar devam ediyor”dedi.