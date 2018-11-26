Elazığ'da 11 ton 140 litre kaçak içki ele geçirildi

Elazığ'da polisin düzenlediği operasyonda 11 ton 140 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında Keban yolu üzerinde durdurulan bir araç içerisinde şüpheli görülen bidonlar incelendi. Yapılan incelemede bidonların içindekilerinin kaçak içki olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan 2 şüpheliyi gözaltına alan polis, soruşturmayı genişleterek belirlediği 2 depoya da baskın yaptı. Baskında bidon ve variller içerisinde toplam 11 ton 140 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.