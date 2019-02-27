Elazığ'da 111 bekçi göreve başladı

Elazığ'da 111 çarşı ve mahalle bekçisi düzenlenen törenin ardından göreve başladı.

Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi için İç İşleri Bakanlığı tarafından Elazığ'a 140 çarşı ve mahalle bekçisi görevlendirildi. 40 gün süren eğitimleri başarıyla tamamlayan 111 çarşı ve mahalle bekçisi, İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan törenin ardından göreve başladı. İlerleyen süreçte eğitiminin tamamlayan 29 bekçinin daha kadroya dahil edilerek sayının 140'a çıkacağı belirtildi.

Elazığ'ın bayrağına, milletine ve toprağına bağlı olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Özel bir yerde görev yapacaksınız. Bu şehir sıkıntılı dönemlerde, doğu batı ve kuzey güney hattında bir set olmuş. Bir kale gibi sağlam durdu. Terörü hiçbir şekilde ne içine nüfus etmesini nede buradan ülkenin farklı yerlerine sızmasını müsaade etmedi. Emniyet, asayiş yönünden vatandaşın huzurunu ve güvenliğini temin edilmesi için polis ve jandarmamız görevlerini layı ki ile yerine getiriyor. Buralara gelip fedakarca görevlerini yapıyorlar. Hiçbir zahmet ve sıkıntıyı dile getirmeden millet için görev yapıyorlar”dedi.

Elazığ'a 140 kadro verildiğini anımsatan İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ise , “Bugün 111 bekçimiz göreve başladı. Daha sonra 29 bekçimizin de eğitimlerini tamamlamasıyla görev yapacak bekçi sayımız 140 olacaktır. Huzur şehir olan ilimizi daha huzurlu hale getireceğimize inanıyoruz. Kanunların uygulayıcısı vatandaşların can ve mal güvenliğini koruyan meslektaşlarımın bu kutsal görevi yerine getirirken, sadece devlete biat etmeleri gerektiğini özellikle hatırlatmak istiyorum. Üstün gayret ve başarıları neticesinde mezun olan bekçilerimizi kutluyorum”ifadelerini kullandı.

Törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, emniyet personelleri ve bekçiler katıldı.

Çekilen hatıra fotoğrafının ardından 11 bekçi görevine başladı.