İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da 12 dönüm ekili alan kül oldu

Elazığ’da çıkan yangında arpa ekili 12 dönüm alan küle döndü.

Elazığ'da çıkan yangında arpa ekili 12 dönüm alan küle döndü.


Yangın, merkeze bağlı İkitepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle arpa ekili tarlada yangın çıktı. Yangını gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 12 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.