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Elazığ'da 12 il müftüsü bir araya geldi

Elazığ’da 12 ilin müftüsünün katıldığı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ'da 12 ilin müftüsünün katıldığı istişare toplantısı gerçekleştirildi.


8. Bölge İl Müftüleri toplantısı Elazığ İl Müftülüğü'nde düzenlendi. Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman, Siirt, Batman, Diyarbakır, Tunceli, Malatya, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Mardin il müftülerinin katıldığı toplantıda yaklaşan Mevlid-i Nebi haftasında yapılacak programlar ele alındı.Toplantıda ayrıca Barış Pınarı Harekatı şehitleriyle birlikte tüm şehitlere dua edildi.


Bölge il müftüleri olarak bir araya geldiklerini belirten Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, "İl müftüleri kararları doğrultusunda bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Bölgemiz de Şanlıurfa, Adıyaman, Siirt, Batman, Diyarbakır, Tunceli, Malatya, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Mardin il müftülerimiz ile bir toplantı yapıyoruz. Toplantı gündemimiz Mevlidi Nebi haftası"dedi.


Terör koridorunu yok etmeye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı ve bu harekatta şehit düşenlere bölge müftüleri olarak hayır dualar ile andıklarını aktaran Sarıkaya, aynı zamanda bölgede ne yapmaları gerektiğini konular üzerinde duracaklarını aktardı.


Toplantıya Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya ile birlikte bölge illerin müftüleri katıldı.

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