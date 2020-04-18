Elazığ'da 12 katlı apartman karantinaya alındı

Elazığ'da korona virüs tedbirleri kapsamında 12 katlı bir apartman karantinaya alındı.

Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Daha önce kent merkezinde 15 apartman, Karakoçan ve Sivrice ilçelerinde 1'er mahalle, Kovancılar ile Baskil ilçelerinde de 1'er köy, yine Baskil ilçesinde ise bir mezra karantinaya alınmıştı. Bugün ise merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Hazardağlı Caddesi'nde bulunan bir sitedeki 12 katlı blokta ikamet eden bir kişinin testi pozitif çıkması nedeniyle karantina süreci başlatıldı. Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler apartmanı karantinaya altına aldı. Polislerin nöbet tutmaya başladığı apartmana giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Öte yandan kent merkezinde daha önceden karantinaya alınan 3 apartmanda ise karantina sürecinin yeni bir vaka görülmemesi nedeniyle kaldırıldığı öğrenildi.