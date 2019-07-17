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Elazığ'da 12 katlı binada intihara teşebbüs

Elazığ’da bir kişi 12 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Elazığ'da bir kişi 12 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.


Olay, Elazığ Valiliği karşısında bulunan 12 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi problemleri olduğu öğrenilen bir şahıs, inşaat halinde olan binanı çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların fark ederek haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, şahsın bulunduğu yerin altına şişme yatak açtı. Bu sırada polis ekipleri de şahsı ikna etmek için uzun uğraşlar verdi. Yaklaşık 1 saatin ikna çalışmasının ardından şahıs,eşinin gelmesiyle intihar girişiminden vazgeçti.Çevreye toplanan vatandaşlar ise olayı baştan sona izledi.


İndirilen şahıs polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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