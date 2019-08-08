İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da 12 katlı binanın çatı katında yangın

Elazığ’da 12 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Elazığ'da 12 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.


Yangın, Cumhuriyet Mahallesi 170'inci Sokakta bulunan bir sitedeki 12 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın çatı kısmında yangın çıktı. Dumanı gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı.


Yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediği, ancak çatının kısmen zarar gördüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.