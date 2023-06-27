Elazığ'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Elazığ'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aranan şahısların yakalanarak bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan O.Ş. isimli şüpheli Kovancılar ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheli yakalanarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.