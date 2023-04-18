Elazığ'da 123 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 11 tutuklama

Elazığ'da polisin son bir haftada yaptığı çalışmada 123 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını kent genelinde aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alınan 11 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 39 şahıs hakkında da işlem yapıldığını öğrenildi.

Çalışmalar sırasında ise 2 kilo 22 gram metamfetamin, 120 kilo kubar esrar, 360 adet sentetik ecza, 116,34 gram toz esrar ve 1 kilo eroinin ele geçirildiği bildirildi.