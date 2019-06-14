Elazığ'da 124 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 2018-2019 eğitim-öğretim yılını tamamlayan 124 bin 378 öğrenci karnesini aldı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından Elazığ'da da öğrenciler karne sevinci yaşadı. 9 bin 152 öğretmenin görev yaptığı Elazığ'da, 124 bin 378 öğrenci sabah erken saatlerde okullarına giderek karnelerini aldı. Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenciler sevinirken, karnesinde zayıfı olanlar ise üzüntü yaşadı.

Karnesinin çok iyi olduğunu belirten öğrencilerden Elif Su Kaya, “4'üncü sınıfa geçeceğim. Tatilde 4'üncü sınıfa hazırlanmayı düşünüyorum. Tatilde gezeceğim, köyümüze gideceğiz” dedi.

4'üncü sınıfa geçtiğini aktaran Melisa Saruhan ise, “Tatilde kitap okuyacağım, bahçede oyun oynayacağım. Derslere hazırlık yapacağım ve tatile gideceğim. Çok heyecanlıyım ve karne çok iyi geldi. Hepsi çok iyi” diye konuştu.