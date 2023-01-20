Elazığ'da 129 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da öğrenciler 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karnelerini aldı. Bu çerçevede 129 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasının ardından Elazığ'da da öğrenciler karne sevinci yaşadı. 9 bin öğretmenin görev yaptığı Elazığ'da 544 okulda 129 bin öğrenci sabah erken saatlerde okullarına giderek karnelerini aldı. Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenciler sevinirken, karnesinde zayıfı olanlar ise üzüntü yaşadı. İki hafta sürecek tatil, 6 Şubat Pazartesi günü ilk ders zilinin çalması ile sona erecek.

Bugün 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci yarısının son günü olduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, “Karnelerimizi dağıttık. İlimizde 129 bin öğrencimize karnelerini verdik. Çocuklar 15 günlük bir tatil geçirecek. Öğrencilerimize karneleriyle birlikte birer tane de kitap hediye ettik. Bu uygulama bütün Türkiye'de yapılacak. Daha öncesinde malumunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği riyasetinde bütün okullarımızı kütüphanelerle donatmıştık. Bunun bir tezahürü olarak da karne hediyesi bir kitap verdik. Dönüşlerinde de inşallah okuma kültürünü daha da geliştirmiş bir şekilde dönecekler ve eğitim hayatlarını sürdürecekler” dedi.

Eğitim öğretiminin güzel geçtiğini bundan dolayı da mutlu olduğunu aktaran öğrencilerden Reyhan Kantarcı, “Derslerim iyiydi, bu dönemi verimli geçirdim. Güzel bir dönemdi, arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle çok güzel günler geçirdik. Bu dönem 5'inci sınıfa yeni geçtiğim için biraz zorlandım ama öğretmenlerim bana ve arkadaşlarıma bu konuda çok yardımcı olduğu için çok güzel geçti. Tatilimi verimli geçirmeyi düşünüyorum çünkü 5'inci sınıfım artık ilkokul olmadığım için ortaokul bir tık daha zorlayacaktır” ifadelerini kullandı.