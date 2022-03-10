İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da 13 köy yolu kar yağışından dolayı ulaşıma kapandı

Elazığ’da etkisini gösteren kar yağışından dolayı 547 köy yolundan 13’ünün ulaşıma kapandığı bildirildi.

Elazığ'da etkisini gösteren kar yağışından dolayı 547 köy yolundan 13'ünün ulaşıma kapandığı bildirildi.


Elazığ'da dün kar yağışının etkili olması nedeniyle Kovancılar'da 9 ve Sivrice'de 4 köy yolu olmak üzere toplamda 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri 60 personel ve 64 araçla kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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