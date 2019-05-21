Elazığ'da 13 mahalle için kısmi su kesintisi uyarısı

Elazığ'da Keban Barajı gölünün seviyesinin yükselmesi sebebiyle kuyularının su altında kalmasından dolayı kente genelinde 13 mahallede kısmi su kesintileri yaşanacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada; “Keban Baraj gölünde su seviyesinin yükselmesi sebebiyle baraj kenarındaki belediyemize ait su kuyularından şehir merkezine bir süre su akışı kesintili olarak sağlanacaktır. Yaşanan bu olumsuz durum sebebiyle Cumhuriyet, Çayda Çıra, Yıldızbağları, Ulukent, Doğukent, Üniversite, Olgunlar, Rızaiye, İzzetpaşa, Harput, Sugözü, Göllübağ ve Yeni Mahallelerine akşam saatlerinde su belirli aralıklarla verilecektir. Yeni kuyuların tespiti noktasında çalışmalara acilen başlandığını bildirir, yaşanan aksaklıklardan dolayı tüm vatandaşlarımızdan özür dileriz”denildi.

Keban ilçesinde 45 yıl önce hizmete alınan Keban Baraj Gölü'nde su seviyesinin maksimum seviyeye ulaşmak üzere olması nedeniyle 15 yıl sonra ilk defa 6 savak kapağı açılarak su tahliyesine başlanmıştı.