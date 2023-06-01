İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Elazığ’da yurda kaçak yollarla giren 15 yabancı uyruklu şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da yurda kaçak yollarla giren 15 yabancı uyruklu şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin kent genelinde asayiş ve güvenliği sağlamak için çalışmaları devam ediyor. Ekipler, 4 Bangladeş, 4 Pakistan ve 7 Afganistan uyruklu toplam 15 düzensiz göçmenin kente geldiğini tespit etti. Göçmenlerin merkeze bağlı Kavaktepe köyünde olduklarını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şahısları yakaladı. Yakalanan göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.