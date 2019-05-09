Elazığ'da 15 köyü merkeze bağlayan yol ortadan yarıldı

Elazığ'da 15 köyü merkeze bağlayan yolun ortasında yarık oluştu.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi ile Ankuzu Baba yolu arasında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle 15 köyü birbirine bağlayan yol ise ortadan yarıldı. Yarığı gören sürücüler, yavaşlayarak geçti. Bölgeye giden Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat ise yetkililere durumu ilettiğini bildirdi.

15 köyü bağlayan bağlantı yolunda çok büyük bir çöküntü olduğunu belirten Muhtar Zülküf Demirpolat, “Bu yolda illa birisi ölsün mü. İlla birileri burada sıkıntı mı çeksin arabalarda ön düzenek diye bir şey kalmadı. Bu yolun mutlaka yapılması lazım. Çok büyük çöküntü var. Komple yol güzergahı sıkıntı. Vatandaşlar Harput Merkez Mahalle Muhtarı olmam münasebetiyle bize müracaat ediyor. Bu yolun biran önce olması lazım” dedi.

Çok büyük bir toprak kaymasının olduğunu aktaran Demirpolat, “100 metrelik alan içerisinde yolun komple elden geçirilmesi lazım. Yolu 300- 400 metre ilerden arkaya çukura doğru kaymalar var. Bayağı bir çöküntü var. Aşağıya bakınca 1- 1,5 metre alt tarafı görüyorsunuz. Yapımının biran önce olması lazım. Aksi takdirde büyük kazalara sebep verir. Karayollarından ricamız biran önce yapılması. Gereken mercilere bildirimleri yaptık yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.