İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da 1,5 metre uzunluğunda yarı zehirli kocabaş yılanı görüntülendi

Elazığ’ın Keban ilçesinde daha çok Orta Doğu ve Orta Asya’da görülen yarı zehirli kocabaş yılanı görüntülendi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde daha çok Orta Doğu ve Orta Asya'da görülen yarı zehirli kocabaş yılanı görüntülendi.


Elazığ'ın Keban ilçesinde yarı zehirli olduğu bilinen kocabaş yılanı görüntülendi. Kocabaş yılanını geziye çıkan vatandaşlardan Emrah Turhan tarafından fark edildi. Yakından görüntülenen türün yaklaşık 1.5 metre uzunluğu olduğu belirtildi. Yaban hayatı için önemli olan yılan türünün daha çok Orta Doğu ve Orta Asya'da görüldüğü öğrenildi.

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