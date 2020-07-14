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Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Elazığ’da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.

Elazığ'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü nedeniyle resim sergisi açıldı, kahramanlık ezgileri seslendirildi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle program düzenlendi. Şehit Muhammet Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kahramanlık ezgileri seslendirildi. Daha sonra çok sayıda katılımcı ile 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan resim sergisi açılarak gezildi. Gençlik Merkezi Müdürü Yasin Ayna, “Bu hain darbe girişimini alnımızın akıyla halkımızla birlikte çıktık. Allah bir daha bu ülkeye 15 Temmuz marşı yazdırmasın. Elazığ Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak etkinliklerde bulunuyoruz. Bu etkinlikleri 3 güne sığdıracağız. Bu etkinlikler kapsamında şehit ailelerimiz ziyaret edilecek ama daha öncesinde Gençlik Merkezi bünyesinde etkinliklerimize hız verip Valilik tırında yapılan etkinliklerde halkımızla birlikte en yüksek coşku ile inşallah bu darbe girişiminin coşkusunu insanlarımız yaşayacaktır” dedi.

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