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Elazığ'da 15 Temmuz Programı sabah namazı ile sona erdi

Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kılınan sabah namazı ile sona erdi.

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kılınan sabah namazı ile sona erdi.


Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında sabaha kadar demokrasi nöbeti tutuldu. Tutulan demokrasi nöbeti, İl Müftüsü Selami Aydın tarafından İzzetpaşa Camii'nin avlusunda kıldırılan sabah namazıyla sona erdi.


Sabah namazına Vali Erkaya Yırık, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Gökhan İnan ve vatandaşlar katıldı.

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