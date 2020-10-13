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Elazığ'da 150 kilogram kaçak tütün elegeçirildi

Elazığ’da jandarma ekipleri bir araçta 150 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Elazığ'da jandarma ekipleri bir araçta 150 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.Ekiplerin çalışmasında şüpheli B.A'nın kaçak tütün getireceği bilgisine ulaşıldı.Şahsın aracını belirleyen ekipler, takip edip durdurdu.Araçta yapılan aramada 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.


Yakalanan şahıs hakkında 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlemesine dair kanun kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

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