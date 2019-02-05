Elazığ'da 16 aracın aynasını çalan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da 16 aracın aynasını çalan ve bir iş yerine zarar veren şüpheli, polis tarafından tespit edilerek yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce kent merkezinde park halinde bulunan 16 aracın aynası çalındı, 1 iş yerine de zarar verildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler olayın failinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu şüphelinin F.G. olduğunu belirleyen polis düzenlediği operasyonla şahsı yakaladı. Yakalanan şüpheliden çalınan aynalardan 8'i ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.