Elazığ'da 16 çift, nikah için 14 Şubat'ı seçti

Elazığ'da evlendikleri günü özel kılmak isteyen 16 çift 14 Şubat'ı seçti.

Elazığ Belediyesi Evlendirme Dairesi, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle bugün yoğun mesai yaptı. Bugün evlenmek için daireye 16 çift başvurdu. Çiftler, verilen randevu sırasına göre geldikleri nikah salonunda nikahlarını kıydırdı. Özel günde çiftlere, aileleri, yakınları ve arkadaşları eşlik etti.

Nikah tarihi için sevgililer gününü özel olarak istediğini belirten Seda Nur Yılmaz, çok mutlu ve sevinçli olduğunu dile getirdi.

Bundan sonra aynı gün içinde hem evlilik yıl dönümlerini hem de sevgililer gününü kutlamanın mutluluğunu yaşayacaklarını dile getiren Ruhi Yılmaz ise, "Bugün sevgililer günü. Biz de bu özel bir günde nikahımızı kıyarak taçlandırmak istedik” ifadelerini kullandı.

Nikah kıydıran çiftler, yakınları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.