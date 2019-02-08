Elazığ'da 16 çocuk aile ortamına kavuştu

Elazığ'da Koruyucu Aile ile Evlat Edinme Hizmetiyle 16 çocuk aile ortamına kavuşurken, sosyal ve ekonomik destek sayesinde çok sayıda çocuğun ailesinin yanında kalmasının sağlandığı bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, Koruyucu Aile ile Evlat Edinme Hizmetiyle ilgili bilgi verdi.

Bakanlık tarafından yürütülen farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları sonucunda "2018'de elektronik ortamda toplam bin 809 kişi koruyucu aile ön başvurusunda bulunduğunu aktaran İl Müdürü Suat Kenç," Yürütülen çalışmalar sonucunda 2018 yılı içerisinde Türkiye genelinde bin 230 koruyucu aile yanına bin 521 çocuk yerleşti. Her hafta ortalama 28-30 çocuğumuz yeni koruyucu ailelerimizin yanına yerleştirildi. İlimizde de 13 çocuğumuz Koruyucu Aile Ve Evlat Edinme Hizmetiyle 16 çocuğa özlem duydukları aile ortamına kavuşturduk"dedi.

Ailelere çocuk başına sağlanan destekle ilgili bilgi veren Kenç,"Bu yılın başında yeni katsayılar uygulanarak ortalama bin 485 lira oldu. Ödemeler, yaş gruplarına göre değişkenlik gösteriyor. Ayrıca ailelerin, genelde de annenin isteğe bağlı sigorta primleri ödeniyor. Koruyucu aile hizmetinden engelli çocuklar da yararlanıyor. Türkiye geneli Koruyucu ailelerin yanında 684 , ilimizde 3 engelli çocuğa bakılıyor. İl Müdürlüğümüzce Koruyucu ailelere hizmet modelimizden yararlanan ailelerimize, aile içi iletişim, çocukların uyum sorunları, bakımı ve yetiştirilmeleri konularında eğitimler veriliyor. Çocuklar aile yanına yerleştirildikten sonra ilk bir yılda her ay, ikinci yıldan itibaren ise 3 ayda bir yerinde sosyal çalışma görevlilerince ziyaretler yapılıyor. Bu ziyaretlerde çocukların psiko-sosyal gelişimleri, eğitime devam durumları değerlendiriliyor"ifadelerini kullandı.

"SED uygulamasıyla binlerce çocuğun ailesinin yanında kalması sağlandı"

Çocukların aile birlik ve bütünlüğü içinde sağlıklı büyümelerini sağlamak amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti de verildiğini anımsatan Kenç," Yoksul durumdaki ailelerin çocuklarını sadece ekonomik yetersizlikler nedeniyle yurtlara vermesinin önüne geçmek için başlatılan SED uygulamasıyla binlerce çocuğun ailesinin yanında kalması sağlandı. Koruma altındaki çocukların sanatsal alanda kendilerini geliştirmeleri, spor faaliyetleriyle daha başarılı olabilmeleri için teşvik edici çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamında Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen Okul Destek Projesi kapsamında ilimizde 141 çocuğumuz aile yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik olarak desteklenip Sosyal Hizmet Merkezimizce gerekli iş ve işlemleri yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, gönüllülük kavramı ve farkındalığın geliştirilmesi ile toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü sayısının artırılması amacıyla yapılan "Gönül Elçileri Projesi"nin alt projesi olan koruyucu aile hizmeti, ilimizde de aktif olarak çalışmaktadır"diyerek sözlerini tamamladı.