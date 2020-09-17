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Elazığ'da 161 kilogram tütün ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir araçta 161 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir araçta 161 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli İ.T'nin kaçak tütün getireceği bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri, bunun üzerine şüphelinin kullandığı aracı belirleyerek Malatya yolu Hankendi mevkiinde durdurdu.Şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 161 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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