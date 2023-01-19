Elazığ'da 169 depremzede daha evlerine kavuştu

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında kent geneli ve kırsal kesimlerde konutların yapımları devam ederken, 169 depremzede vatandaş daha evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde tamamlanan binlerce konutun teslimatı yapılırken Rüstempaşa Mahallesi'nde 7 konut, Mustafapaşa Mahallesi'nde 23 konut ve Sürsürü Mahallesi'nde 2 konut olmak üzere toplam 32, Yemişlik Mahallesi'nde 17 konut, Zafran Mahallesi'nde 2 konut, Aksaray Mahallesi'nde 1 ve kırsal kesim alanlarında yapılan 117 konutun yapımı daha tamamlandı. Bölgedeki 169 hak sahibi için AFAD binasında noter eşliğinde Vali Ömer Toraman'ın da katılımıyla kura çekimi yapıldı. Çekilen kuralar ile 169 hak sahibi evine kavuştu.

''Kent genelinde 21 bin konutun teslimi yapıldı''

Bugün AFAD İl Müdürlüğünde hak sahibi vatandaşlar için bir kura çekimi gerçekleştirdiklerini belirten Elazığ Valisi Ömer Toraman, ''Bugün çekeceğimiz kuraların içerisinde merkezde kentsel dönüşüm alanında AFAD Başkanlığına devredilen Rüstempaşa Mahallesi'nde 7 konut, Mustafapaşa Mahallesi'nde 23 konut ve Sürsürü Mahallesi'nde 2 konut olmak üzere toplam 32 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek. Yine ilimiz merkezinde rezerv alanlarda TOKİ tarafından AFAD Başkanlığına teslim edilen Yemişlik Mahallesi'nde 17 konut, Zafran Mahallesi'nde 2 konut ve Aksaray Mahallesi'nde 1 konut olmak üzere toplamda 20 konutun kentsel dönüşüm ve rezerv alanlarında toplamda 52 konut için kura çekmiş olacağız. Daha öncede de ifade ettiğim gibi il merkezinde AFAD'tan hak sahibi olan fakat konutunu teslim etmediğimiz vatandaş sayısı 274'tü bugün çekeceğimiz kurayla bu sayı 222'ye düşmüş oluyor. Noterimiz aracılığıyla bugün kırsal kesimlerde köylerimizde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan köy konutlarından da 117 adet konutun kura çekimini yapacağız. Bugün burada toplamda 169 konutun kurasını çekip hak sahibini belirlemiş olacağız. Konutlarımız bitmiş olduğu için en kısa zamanda da anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bugüne kadar toplamda 21 bin hak sahibi vatandaşımıza konutlarını teslim etmiş bulunuyoruz” dedi.