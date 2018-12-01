Elazığ'da 17 adet kaçak telefon ele geçirildi

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 17 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merkez Rızaiye Mahallesinde cep telefonu satışı yapan bir işyerinde kaçak cep telefonu olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis işyerine operasyon yaptı. Operasyonda 17 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.