Elazığ'da 17 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'da önceki gece etkisini gösteren kar yağışından dolayı kapanan 24 köy yolundan 17'sinin yolu ulaşıma açılırken, 7 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Elazığ'da 2 gün önce kar yağışının etkili olması nedeniyle Baskil'de 11, Kovancılar'da 7, Palu 3 ve Sivrice'de 3 köy yolu olmak üzere toplamda 24 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından kent genelinde 17 köy yolu ulaşıma açıldı. Kar yağışından dolayı kapalı bulunan Palu'da 1, Kovancılar'da 2 ve Baskil'de 4 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.