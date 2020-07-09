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Elazığ'da 17 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada bir evden piyasa değeri 8 bin TL olan kombiyi çalan ve 17 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Hırsızlık olayı, kent merkezinde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Ö.E. bir eve girerek piyasa değeri 8 bin TL olan 1 adet kombi çaldı. Hırsızlığın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında hırsızlığı yapan şüpheli Ö.E. tespit edilip yakalandı.


Detaylı incelemede 17 ayrı suç kaydı olduğunu öğrenilen şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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