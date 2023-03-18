Elazığ'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

Elazığ'da Çanakkale Deniz Zaferinin 108. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Çanakkale Deniz Zaferinin 108. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Garnizon Şehitliğinde resmi tören düzenlendi. Törende çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın dua etmesinden sonra saygı atışı yapıldı. Daha sonra Garnizon, 15 Temmuz ve İcadiye şehitliklerinde kabir ziyareti gerçekleştirilerek karanfil bırakıldı.

Törene, Vali Ömer Toraman'ın yanı sıra, 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren İl Müftüsü İrfan Üstündağ, kurum amirleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.