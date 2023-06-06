Elazığ'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı

Elazığ'da haklarında toplamda 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 2 zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Harput Jandarma Karakol Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan S.B. ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan M.K.'nın Harput Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.