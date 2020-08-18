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Elazığ'da 182 kök kenevir ele geçirildi

Elazığ’ın Palu ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 182 kök keneviri ele geçirildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 182 kök keneviri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Palu ilçesi kırsalında arazide yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını öğrendi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede arazi taraması yaptı. Ekiplerin arazi taraması sonrası dere yatağına ağaçların arasına ekilmiş 182 kök kenevir bitkisi bulundu. Kenevir bitkileri ekipler tarafından sökülerek imha edildi.


Şüphelilerin tespiti için ekipler çalışma başlattı.

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