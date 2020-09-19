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Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü

Elazığ’da, 19 Eylül Gaziler Günü Korana virüs (Covid-19) tedbirleri alınarak kutlandı.

Elazığ'da, 19 Eylül Gaziler Günü Korana virüs (Covid-19) tedbirleri alınarak kutlandı.


Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle resmi tören düzenlendi. Covid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafeye dikkat edilerek valilik önünde yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören son buldu.


Törene Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, diğer protokol üyeleri, gaziler, askeri ve emniyet personeli katıldı.

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