Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı, yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Valilik Meydanında tören düzenlendi. Törene, Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, kurum müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Son yıllarda dünyada yaşanan pandemiden dolayı coşkulu kutlamalar yapamadıklarını belirten Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Bu yıl 15'inde başlatmış olduğumuz kutlamalarımız, yarın da devam edecektir. Az önce Atatürk Anıtı'na çelenk sunmayla devam ettik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve tüm silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Bayramımız kurlu olsun” dedi.