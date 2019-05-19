Elazığ'da 19 Mayıs kutlamaları

Elazığ'da “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” mehteran ve halk oyunları ekibinin gösterileri ile kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılında kutlama programı düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programda Elazığ Belediyesi Mehteran Ekibi ve yöresel halk oyunları ekibi de yer aldı. Ekiplerin gösterisi kutlamalara renk katarken, törene katılanlar tarafından da ilgiyle izlendi.

Tarih boyunca Türk topluluklarının hep bağımsız birer devlet olarak yaşadığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, “Birçok devlet kurduktan sonra en son Anadolu coğrafyasında Osmanlı imparatorluğu yaklaşık 700 yıl hüküm sürmüştür. Yükseliş döneminde 25 milyon kilometre karelik bir alana sahip olmuştur. Çağın gereklerine ayak uyduramayınca yavaş yavaş çözülmeler başlamış ve en son 1. Dünya savaşıyla birlikte 4 bir tarafından sömürge güçlerince ülke işgal edilmiştir. 25 milyon kilometre karelik alanda hüküm süren bir devlet Anadolu'ya hapsolacak bir duruma gelmiştir. Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun'a çıkarak bölgenin illerini dolaştı. Bir direnişin ilk meşalelerini tutuşturmuşlardır” dedi.

Konuşmanın ardından tören sona ererken, 19 Mayıs nedeniyle çeşitli etkinler yapılacağı aktarıldı.