İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da 19 suç kaydı olan 2 hırsız kaza yaptıktan sonra yakalandı

Elazığ’da hırsızlık yaptıktan sonra trafik kazasına karışan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da hırsızlık yaptıktan sonra trafik kazasına karışan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kentte iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler şüpheli E.Y. ve F.Ö.'yü tespit etti. Takip altına alınan şüpheliler, merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarında trafik kazasına karışması sonucu çalıntı olduğu tespit edilen 2 adet fan motoru ve 1 adet soğutucu motor ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şüpheliler, E.Y.'nin 8 suç kaydı F.Ö.'nün ise 11 suç kaydı olduğu öğrenildi.


İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

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