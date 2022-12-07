Elazığ'da 19 yıllık cinayette sanıklara ağırlaştırılmış müebbet

Elazığ'da 19 yıl önce kayıp ilanı verilen fakat polisin titiz çalışması sonucu cinayete kurban gittiği belirlenen Ruhi Canpolat davasının karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Cevdet Ş. ve Azime Ş.'ye ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

21 Mayıs 2003'te Ruhi Canpolat hakkında kayıp başvurusunda bulunulmuş fakat şahsın uzun süre bulunamaması üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Canpolat'ın (38) öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanıp cezaevine gönderildikten sonra bugün Elazığ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görüldü. Kasten öldürme suçundan yargılanan şüphelilerden Cevdet Ş. ve Azime Ş. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Azime Ş.'nin yeni eşi Temur Ş.'ye ise beraat verildi.

"Ruhi'nin öldürüldüğünü söyleyemedim"

Karar duruşmasında konuşan sanık Azime Ş., “Benim neler yaşadığımı daha iyi biliyorlar. Öyle bir şey olsa araştırıp bulurlardı. Oğuz başını belaya sokar diye Ruhi'nin öldürüldüğünü söyleyemedim. Çocuklarım önce küçük oldukları için sonra da askerden gelip evlendikleri için doğruları çocuklarıma söyleyemedim. Ben bildiğim ve hatırladığım her şeyi söyledim. Allah'a ve size güveniyorum. Ben mağdurum, suçu üzerime atan, hayatımı mahveden Cevdet'in kardeşiyle beni zorla evlendirdiler. Her şeyi kendileri planladı. Suçsuzum” dedi.

Söz hakkı verilen tutuklu sanıklardan Cevdet Ş. ise, “Bana sen öldürdün diyorlar ben öldürdüysem neden kan izine rastlanmadı. Madem ki öldürdüm, öldürdükten sonra neden parçalayayım. Ben asla kimseyi tehdit etmedim. Azime bir taraftan Temur bir taraftan beni tehdit ediyor. Benim onları tehdit etmem gibi bir durum söz konusu değil. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Ağabeyini suçladı: "Cinayeti Cevdet işlemiştir"

Azime'nin yeni eşi Temur Ş. ise, “Benim Ruhi'yle oturup sohbet etmişliğim dahi yoktur. Hasan'ın Cevdet'le görüşmesini istedim. Çünkü Cevdet bana bir şey anlatmazdı. Hasan S.'yi Cevdet'in yanına göndermemin sebebi budur. O dönemlerde ne ben, Azime ve ailesini ne de onlar beni ve ailemi tanıyordu. Cinayeti Cevdet işlemiştir. Çünkü 7/24 Ruhi'nin yanında olan Cevdet'tir. Kardeşim görüşüme geldiğinde bana, 'sen Azime ile evlisin suçu üstlen, Cevdet dışarı çıksın' imasında bulundu. Benim bu olayla bir ilgim yoktur” dedi.

"Babamın eksik olan parçalarını istiyorum"

Öldürülen Ruhi'nin oğlu O.A. ise, "Ben sadece sanıklardan babamın eksik olan parçalarını istiyorum. Şikayetçiyim" sözlerini kullanırken, bir diğer oğlu O.A. da sanıkların en ağır cezayla cezalandırılmasını istediğini aktardı.

Sanıkların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Azime Ş. ve Cevdet Ş.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Azime'nin yeni eşi Temur Ş.'ye beraat verdi.