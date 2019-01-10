İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da 196 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 196 bin 400 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 196 bin 400 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezinde tütün mamulleri satışı yapan bir işletmede sahte bandrol ile makaron satışı yapıldığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından iş yerinde yapılan aramada 166 bin 400 adeti boş, 30 bin adeti dolu olmak üzere toplam 196 bin 400 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.


İş yeri ile ilgili yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.