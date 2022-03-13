İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin durduğu şüpheli araçta, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin durduğu şüpheli araçta, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Yedigöz mevkiinde şüpheli bir aracı durdurdu. Jandarma ekiplerince, araç ve araçta bulunan şüphelilerin üst araması yapıldı. Yapılan üst araması sonucunda araçta bulunan 3 şüphelinin ikisinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Silahlara el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.