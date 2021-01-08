İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası : 3 yaralı

Elazığ’da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasın 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasın 3 kişi yaralandı.


İlk kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu 20'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 06 AGB 601 plakalı transit, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak yan yattı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.


İkinci kaza ise, Elazığ-Bingöl Karayolu 85'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.A. yönetimindeki 23 DZ 709 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Her iki kazada da yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri gerekli yol tedbirlerini alarak, kazalarla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.