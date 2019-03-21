Elazığ'da 2 bin 250 fidan dağıtıldı

Elazığ'da vatandaşlara ücretsiz olarak 2 bin 250 adet fidan dağıtıldı.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara fidan dağıtıldı. Öğretmenevi önünde gerçekleşen dağıtım töreninde 500 aşılı ceviz, 250 fıstık çamı, 500 karaçam ve bin kara servi olmak üzere toplam 2 bin 250 adet fidan ücretsiz olarak verildi.

Ormanlar sağladığı ekonomik, ekolojik ve sosyal yararlar bakımından toplumların gelişmesinde, kalkınmasında ve sağlığında büyük rol oynadığını belirten Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat “Günümüzde karşılaştığımız en büyük çevre felaketlerinden biri olan küresel ısınma ve bunun sonucu olan iklim değişiklikleri ve kuraklık olguları ormanın önemini daha da artırmaktadır. Küresel ısınmasının nedenlerinin birisi fosil yakıtların kullanılması sonucu havaya salınan karbondioksit ve bu gazın atmosferde oluşturduğu katmanların dünyadan yansıyan güneş ışınlarını tutarak tekrar dünyaya yansıtması sonucu oluşan sera etkisidir. Karalardaki en büyük karbon yutaklarından birinin ormanların olması nedeniyle küresel ısınmanın önlenmesinde ne derece önemli olduğu aşikardır. Bu bakımdan orman kaynaklarımızı korumak ormansız alanları ağaçlandırmak kurumumuzun olduğu kadar vatandaşlarımızın da öncelikli görevi olmalıdır. Bu kapsamda 21 Mart Dünya Ormancılık Gününü idrak ediyoruz” dedi.