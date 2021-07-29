Elazığ'da 2 bin 600 kişilik spor salonu yükseliyor

17 Eylül 2019 tarihinde yıkımına başlanan Elazığ Atatürk Stadyumunda yerine yapılan olacak Yeni Şehir Stadyumunda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Stadyumun yanında yapımı süren idari bina ve 2 bin 600 seyirci kapasiteli spor salonu inşasında yüzde 70 seviyeye gelindi. Spor salonunda 3 adet antrenman salonu, 600 metrekare cep salonu, 110 araçlık kapalı otopark ve idari ofisler bulunak. İnşaatın 2 ay içerisinde tamamlanarak teslim edileceğini bildirildi.

Konu hakkında bilgi veren Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü yaptığı açıklamada, “Elazığ Atatürk Stadyumu, yeni şehir stadyumu yapılmak üzere hem tribünlerin hem de yan tarafta spor salonumuzun yıkımı gerçekleşmişti. Aradan geçen süre zarfında hem deprem hem de pandemi süreci yavaşlatmış gibi dursa da çalışmalar aralıksız sürüyor. Bugünde görüldüğü üzere ciddi mana da çalışma söz konusu ve ilerlemeyi tüm hemşerilerimiz sizler aracılığıyla görüyor. Gidişattan memnunuz, bir an önce taşınmayı hedefliyoruz. Şehrimizin gözde bir spor merkezi olması anlamında Yaşayan Stadyum olarak buralarda adeta bir spor kompleksi olarak her branştan antrenman salonları akabinde genç ofislerimizle sosyal bir ortam kurmayı hedefliyoruz. Alışılmışın dışında sadece futbol müsabakaları için değil, faaliyetlerini yürüttüğümüz bir çok branştan müsabakaların da olacağı ve bunları tek çatı altında topladığımız bir kompleks inşa ediyoruz. Şehrimizin sporuna ve gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyor” dedi.