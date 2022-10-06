İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da 2 ikametten hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Elazığ’da iki farklı ikametten hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da iki farklı ikametten hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, kent genelinde meydana gelen iki farklı ikametten hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yapıldı. Yapılan görüntü incelemesi ve saha çalışmalarının ardından şüphelinin E.E.(20) olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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