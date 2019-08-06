Elazığ'da 2 kişiyi bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Subaşı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada O.B. ve B.Ö. bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipler kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında şüphelilerin M.S.K. ve M.E.Y. olduğunu tespit edildi. Şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.