Elazığ'da "2. Kitap Fuarı" açıldı

Elazığ'da belediye tarafından "2. Kitap Fuarı" yoğun katılımla açıldı.

Elazığ Belediyesi 2. Kitap Fuarı, belediye arkasında yer alan Fuar ve Sergi alanında düzenlenen açılış programıyla kapılarını açtı. Açılışa Vali Vekili Mustafa Gül, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kudbettin Demirdağ,AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Yazar Yasin Aktay, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse,kurum müdürleri, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Samsun'dan gelen emekli öğretmen masalcı dede lakaplı Cemalettin Kavaklıgil bir masalı paylaştı.

Şehrimizin eğitim seviyesinin daha iyi noktalara taşınması için araştıran ve öğrenmeye meraklı olan gençlerin yetişmesi gerektiğini ifade eden Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kudbettin Demirdağ, ikincisi düzenlenen kitap fuarında birçok yazar ve okurun buluşacağını belirterek şehir kültürüne katkı sağlanacağını söyledi.

İlim ve irfanla inşa edilmiş bir medeniyetin mensupları olduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise;" Bizler, kendi tarihimizi kaydetmek, hikayelerimizi kendi kelimelerimizle anlatmak, bunları insanlığa ve gelecek nesillere aktarmak konusunda önemli çalışmalara imza attık. Okurla, yazarla, kitapla buluşma anlamını taşıyan kitap fuarları, yazarların, yayıncıların ve düşüncenin vitrini ve bir memleketin zenginliği, kültürel birikimi, entelektüel yüzünün aynasıdır. Şehir tarihinde ilk kez profesyonel anlamda kitap fuarlarının şehrimiz insanıyla buluşmasını sağladık. Muasır medeniyet seviyesinde ilerleyebilmek için daha çok okuyan, daha çok düşünen bir nesle ihtiyacımız var. O nedenledir ki daha çok okumamız, daha çok ilim-irfan peşinde yol almamız gerekiyor”dedi.

Türkiye'deki kitap okuma istatistikleriyle ilgili bilgi veren AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Yazar Yasin Aktay, kitap okuma oranlarının normal seviyelerde göründüğünü ve milletin kitaba âşık olduğunu kaydetti.

Medeniyet seviyesinin kitap okuma alışkanlığıyla ölçüldüğünü dile getiren Aktay, bu konuda daha duyarlı davranmak gerektiğini ve kitaplara fedakarca hem zaman hem de maddiyat ayırmanın faydalı olacağını dile getirdi.

Çoğunlukla öğrenci ve eğitimcilerin ziyaret edeceği kitap fuarına, ailelerinde mutlaka katılması gerektiğini dile getiren Vali Yardımcısı Mustafa Gül'de, belediye ve milli eğitim müdürlüğü ile ortaklaşa bir şekilde öğrencileri fuar alanına taşıyacaklarını ifade etti.

Daha sonra fuarın açılışı yapılarak stantlar gezildi.