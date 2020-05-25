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Elazığ'da 2 köyde fırtına çatıları uçurdu, bir kişi yaralandı

Elazığ’da etkili olan sağanak yağmur ve rüzgar 2 köyde bazı çatıları uçurdu, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da etkili olan sağanak yağmur ve rüzgar 2 köyde bazı çatıları uçurdu, 1 kişi yaralandı.


Meteoroloji'nin uyardığı kuvvetli rüzgarı ve fırtına Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde de dün etkili oldu. Rüzgar ve fırtına nedeniyle ilçelere bağlı Bahçecik ve Okçular köylerinde zarara yol açtı. İki köyde bulunan bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik telleri koptu ve ağaçlar yerinden söküldü. Bahçecik köyünde ise fırtına nedeniyle çatıdan kopan sacın üzerine düştüğü bir kişi yaralandı. Ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı, durumunun iyi olduğu bildirildi.

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