İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da 2 metrelik yılan paniği

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde koyunları otlatan bir çoban, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce ne yapacağını şaşırdı.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde koyunları otlatan bir çoban, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce ne yapacağını şaşırdı. Koyunların arasında ilerleyen yılan bir süre sonra ağaca çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.


Olay Alacakaya ilçesine bağlı Halkalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürüsünü otlatan bir çoban 2 metre uzunluğunda bir yılan gördü. Panikleyen çoban sürüsünü kontrol etmeye çalışırken, yılan da bu sırada ağaca çıktı.


Bu anlar çobanın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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