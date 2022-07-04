İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da 2 metrelik yılanların dansı

Elazığ’ın Haselli köyünde 2 metre uzunluğunda olan yılanların dansı saniye saniye kameraya yansıdı.

Elazığ'ın Haselli köyünde 2 metre uzunluğunda olan yılanların dansı saniye saniye kameraya yansıdı.


Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa dans yaparken görüldü. Merkeze bağlı Haselli köyünde yaşayan Ahmet Altunyuva, tarlasında giderken 2 metre uzunluğunda ki siyah renkli yılanların dans yaptıklarını fark etti. Bunun üzerine Altunyuva, cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydetti.


Yılanlar, uzun bir süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.

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